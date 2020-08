OFFICIEEL: OH Leuven huurt jong talent van Club Brugge

Thibault Vlietinck wordt dit seizoen voor één jaar uitgeleend aan OH Leuven. De promovendus maakte het nieuws zelf bekend. Vlietinck is 22 jaar oud en speelde al 22 wedstrijden voor Club Brugge op het hoogste niveau.

OH Leuven heeft zich versterkt met Thibaut Vlietinck. Het jonge talent wordt voor één jaar gehuurd van Club Brugge. Vlietinck is een 22-jarige winger en vooral in het seizoen 2018-2019 toonde hij zich bij Club Brugge.

Het voorbije seizoen kreeg hij minder kansen van trainer Philippe Clement en daardoor is er besloten om hem uit te lenen. Hij zou dit weekend al in actie kunnen komen voor OH Leuven op het veld van Racing Genk.