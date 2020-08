Wanneer clubliefde het belangrijkste is: 'Enkel Buffon verdient minder dan Pirlo bij Juventus'

Andrea Pirlo is de nieuwe coach van Juventus FC. De voormalige middenvelder van de Italiaanse grootmacht doet de job uit clubliefde. Of beter gezegd: niet uit geldgewin.

Een weekje geleden werd Andrea Pirlo voorgesteld als coach van de U23 van Juventus FC. Een Champions League-uitschakeling later werd Maurizio Sarri op straat gezet en schoof Pirlo door naar het sterrenlegioen van De Oude Dame.

We lieten eerder al weten dat het clubicoon in zijn eerste werkdagen al belangrijke knopen moet doorhakken. Juventus wil verjongen en laat vier sterkhouders gaan. En wat met Cristiano Ronaldo? Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Spotgoedkoop

Een tweede gevolg van de coronacrisis. De Oude Dame moet besparen. Aan het loon van Pirlo zal het alleszins niet liggen. La Gazzetta dello Sport weet dat hij 1,8 miljoen euro per seizoen op zijn bankrekening zal zien verschijnen.

In het A-elftal van Juventus is er amper één iemand te vinden - we tellen de jonkies voor het gemak even niet mee - die minder op zijn bankrekening ziet verschijnen. Gianluigi Buffon verdient zo’n anderhalf miljoen euro per seizoen. Misschien kan hij volgend seizoen assistent worden?