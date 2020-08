OFFICIEEL: Belgisch toptalent laat Anderlecht, Genk en Club Brugge links liggen en kiest voor avontuur bij Nederlandse topclub

Francesco Antonucci is een speler van Feyenoord. De Belgische jeugdinternational tekent in Rotterdam een contract voor vier seizoenen, met optie voor een extra jaargang. "We zien in hem een perfecte optie voor de toekomst", klinkt het in De Kuip.





