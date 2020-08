Clement vertelt waarom Rezaei geen nieuwe kans kreeg bij Club Brugge: "Een nieuwe spits? Enkel dan is dat een prioriteit"

Heeft Club Brugge een spitsenprobleem? Het voltallige analistenkorps is het er alvast over eens dat blauw-zwart zich moet roeren op de transfermarkt. Philippe Clement ook...

Tenminste: als je tussen de lijnen door kan lezen. “Club Brugge heeft torenhoge ambities”, aldus Philippe Clement bij Eleven Sports. “We hebben dus ook de ambitie om een extra spits te halen. Maar dat is enkel een prioriteit als die speler betaalbaar is. Het hangt van de markt af.”

In de tussentijd moet Club Brugge het met de aanwezige spelers doen. “We hebben jongens met een pak kwaliteiten. En met Youssouph Badji is er een jonge speler die zich goed aan het ontwikkelen is. Al blijft het afwachten hoe dat de komende maanden zal verlopen.”

Je kan je dan ook afvragen waarom blauw-zwart Kevah Rezaei al liet gaan richting Sporting Charleroi. De aanvaller was erop gebrand om zich te bewijzen in het Jan Breydelstadion., maar zal die kans dus niet krijgen.

“Hij heeft vorig seizoen bewezen dat hij nog steeds een heel goede speler is”, besluit Clement. “Maar het is ook een jongen die heel veel vertrouwen moet krijgen. De concurrentie bij Club Brugge maakt het voor hem veel moeilijker. Charleroi is een betere omgeving voor Rezaei.”