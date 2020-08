Losada krijgt waar hij om vroeg: tweede aanvallende versterking is onderweg

Beerschot staat op het punt een tweede straffe transfer rond te krijgen. Musashi Suzuki komt zijn medische testen afleggen in België en wordt normaal gezien de tweede aanvallende versterking in een week tijd.

Suzuki is een veelscorer in de Japanse J-League. In vier wedstrijden dit seizoen zit hij intussen al aan vijf doelpunten. Vorig seizoen scoorde hij er 20 in 39 wedstrijden. Opvallend, ook hij is een centrumspits. Dat betekent dat er waarschijnlijk geen plaats meer is voor Fessou Placca.

Na Eleke zou hij de tweede aanvallende versterking worden. De onderhandelingen met zijn ploeg H.C. Sapparo zijn zo goed als rond. Hernan Losada had om drie-vier aanvallende versterkingen gevraagd en wordt dus op zijn wenken bediend.