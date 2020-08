Het foutje te veel? Thorup gaat drastisch ingrijpen na defensief geblunder bij KAA Gent

KAA Gent miste zijn competitiestart op het veld van Sint-Truiden. De Buffalo's verloren met 2-1 en gaven hun tegengoals in geschenkverpakking weg. Daar lijkt nu al iemand de prijs voor te moeten betalen.

Bij het eerste tegendoelpunt stond Igor Plastun te ver uit het centrum te verdedigen en bij de 2-1 was er een communicatiefout tussen opnieuw Plastun en doelman Thomas Kaminski. Laatstgenoemde lijkt het slachtoffer te zullen worden van die fase, want Het Nieuwsblad schrijft dat Jess Thorup zaterdag al van doelman gaat wisselen.

Risicovolle zet

Hij zou Davy Roef, deze zomer overgekomen van Anderlecht, de voorkeur geven op Kaminski. Een gewaagde zet, want zo tast je natuurlijk het vertrouwen van je doelman aan. Kaminski was sinds zijn transfer naar Gent begin 2019 titularis.

En als Roef straks ook in de fout gaat zit je straks misschien met een doelmannenprobleem opgezadeld. Het zou dus niet zonder risico zijn om van doelman te wisselen na een speeldag. Tijdens de match was het overigens moeilijk te zeggen wie er bij het doelpunt in de fout ging, maar Thorup zal zijn conclusies dus al hebben getrokken.