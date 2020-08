Percy Tau mag zijn populariteitsprijs al meteen afgeven aan 18-jarig knaap van KV Kortrijk

De transfer van Luqman Hakim heeft lang aangesleept, maar de jonge Maleisiër mag zich nu eindelijk een Kerel noemen. In zijn vaderland wordt veel van hem verwacht en dat is op te merken aan de aandacht op sociale media...

Luqman Hakim heeft in Europa nog niets bewezen, maar toch belandde hij met de nodige adelbrieven aan het Guldensporenstadion. De jonge Maleisiër werd dit jaar opgenomen in de lijst van de 50 grootste talenten onder de 18 jaar, wereldwijd.

De transfer was al langer rond, maar nu is Luqman ook echt in Kortrijk. En dat zullen ze geweten hebben bij de Kerels. De foto van zijn aankondiging kreeg al meer dan 20.500 vind-ik-leuks op Twitter en 14.000 op Facebook (and counting, want de foto's zijn nog maar een halve dag oud).

Dat overstijgt zelfs de immense populariteit van Percy Tau, waarbij Anderlecht 12.100 likes scoorde op Twitter en 3.100 op Facebook.