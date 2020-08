Ex-aanvaller van Cercle Brugge vertrekt definitief bij AS Monaco en gaat in Portugal aan de slag

Lyle Foster trekt naar de Portugese competitie. De aanvaller werd vorig seizoen door AS Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, maar nu is er geen toekomst meer voor hem bij de Monegasken.

Lyle Foster speelde het voorbije seizoen dus in de Belgische competitie en bij Cercle Brugge was Foster goed voor één doelpunt in 18 wedstrijden. Na het seizoen keerde hij terug naar AS Monaco, maar daar kreeg hij te horen dat hij kon vertrekken.

De 19-jarige aanvaller gaat nu in de Portugese competitie aan de slag. Hij heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij Vitoria Guimaraes.