'Oostende-flop kan China verlaten en terugkeren naar de club waar het voor hem allemaal begon'

Toen hij nog de plak zwaaide bij KV Oostende, liet Marc Coucke lustig het geld rollen bij de kustboys. Zo mocht de kustploeg enkele heuse toptransfers verwelkomen.

Nicolas Lombaerts was misschien we de strafste naam die de Gentse zakenman naar de kuststad lokte, maar ook Richairo Zivkovic kon al enkele aardige adelbrieven voorleggen toen hij in de zomer van 2017 neerstreek in Oostende.

De inmiddels 23-jarige Nederlander was de jongste debutant uit de clubhistorie bij FC Groningen en versierde daarna een toptransfer naar Ajax. Bij KVO kon Zivkovic zich nooit doorzetten en ondertussen staat de aanvaller onder contract bij het Chinese CC Yatai.

Een terugkeer naar de Eredivisie wenkt voor Zivkovic want volgens Voetbal International wil Groningen de speler terug halen. Het afgelopen half jaar speelde Zivkovic zelfs in de Premier League, maar bij Sheffield kwam de Nederlander slechts vijf keer in actie.