Eindelijk dé erkenning die hij al langer verdiende? Kevin De Bruyne vervoegt Eden Hazard en Vincent Kompany op prachtige erelijst Premier League

Kevin De Bruyne heeft geen prijs kunnen pakken met Manchester City, maar een individuele prijs heeft hij nu wél beet. En dat is ook niet meer dan normaal, toch?

Kevin De Bruyne werd verkozen tot speler van het jaar in de Engelse Premier League. Dat is door de Engelse voetbalbond bevestigd.

KDB ging in het referendum onder meer Jordan Henderson, Sadio Mane en Trent Alexander-Arnold van Liverpool vooraf, terwijl ook Danny Ings (Southampton), Nick Pope (Burnley) en Jamie Vardy (Leicester) genomineerd waren.

Straffe cijfers

Met 13 goals en 20 assists (een gedeeld record met Thierry Henry, al rekent KDB zelf 22 assists aan) in 35 wedstrijden was onze landgenoot bijzonder belangrijk voor Manchester City in de Premier League op weg naar een tweede plek na Liverpool.

De Bruyne is na Vincent Kompany (2011-2012) en Eden Hazard (2014-2015) al de derde Belg op de ranglijst. Hij volgt Virgil van Dijk op de erelijst op.