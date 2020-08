Imke Courtois analyseert seizoensbegin: "Toch niet opnieuw heel seizoen over Anderlecht moeten praten?" en "Zij zijn klaar voor 1A, geen verrassing"

Op speeldag 1 vielen er meteen enkele flinke verrassingen te noteren op de Belgische voetbalvelden. Of toch niet? "Door hen was ik niet verrast."

"Beerschot dat won op Oostende? Dat vond ik niet eens zo verrassend", aldus Imke Courtois in De Zondag in aanloop naar speeldag 2.

"Ze hebben heus wel kwaliteit en met Vanhamel en Noubissi meteen een goede doelman en een goede spits. De omkadering is goed, die ploeg is klaar voor 1A geloof ik."

Quid Anderlecht?

Anderlecht van zijn kant kon niet winnen op speeldag 1: "We gaan toch niet opnieuw een heel seizoen over Anderlecht moeten praten? Ik geef elke ploeg nog het voordeel van de twijfel na één speeldag. Als ze na vijf speeldagen nog niets getoond hebben, dan wil ik gerust kritisch zijn en mijn twijfels uitspreken. Nu is het nog te vroeg."