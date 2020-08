De man die Charleroi weeral punten oplevert: "Belangrijk om zo iemand in de ploeg te hebben"

Charleroi had het moeilijk tegen Oostende. Eigenlijk zat de defensie van de kustjongens wel goed in elkaar. Tot Karim Belhocine zijn geheime wapen inzette: Kaveh Rezaei.

Rezaei mocht niet spelen tegen Club Brugge en Belhocine wijzigde tegen Oostende zijn winnende elftal niet. "Waarom?", haalde hij na de match de schouders op. Maar de Iraniër bewees na zijn invalbeurt wel waarom hij de voorkeur op Nicholson moet krijgen.

"Als hij in de ploeg komt, weten we dat we kansen gaan krijgen. Dat is gewoon zo", zei Joris Kayembe. "Hij heeft in functie van het team gespeeld en dat heeft ons de zege opgeleverd", voegde Nicolas Penneteau daaraan toe.

"Het is een fantastische speler. We weten dat hij gaat scoren en dat hij veel werk voor de ploeg gaat doen. Het is belangrijk dat we zo'n speler in onze ploeg hebben, iemand die ons over de streep kan trekken", zei Kayembe nog.