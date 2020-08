Er zal een aardig woordje gesproken worden in de Truiense kleedkamer: "Dat toont me dat het een beslissing is van een paar spelers"

STVV heeft in Anderlecht nooit aanspraak kunnen maken op puntengewin. Daarvoor acteerden ze te zwak in duels. Trainer Kevin Muscat was vooral niet te spreken over de eerste goal van Anderlecht-linksachter Bogdan Mykhaylychenko.

De paars-witte aanwinst slingerde zich zonder probleem een weg naar de zestien. "Niks van druk op de bal en hij passeert nochtans vier-vijf spelers", schudde Muscat het hoofd. "Dat is een teken dat je mentaliteit niet goed zit. Als je dan ook nog een tweede goal slikt in zes minuten (hij rekende de rust er niet bij, nvdr.) dan moet je niet zagen over het resultaat. Dit was verdiend!"

Maar zijn spelers mogen zich wel nog aan een donderspeech verwachten. "We hebben zes-zeven minuten echt goed gespeeld en agressiviteit getoond. In die periode scoorden we ook. Dat zegt mij dat ze het wel kunnen, maar dat het een beslissing is van sommige spelers om niet agressief te zijn over de hele wedstrijd. Daar moeten we inderdaad eens over praten."