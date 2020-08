'Thiago heeft afscheid al aangekondigd in kleedkamer Bayern München'

Thiago Alcantara kan bij Liverpool een contract tekenen voor vier seizoenen. De Spaanse middenvelder heeft aan het bestuur al aangegeven te willen vertrekken en zou nu ook aan zijn ploegmaats hebben aangekondigd de club te verlaten.

Karl-Heinz Rummenigge kwam met de vertrekwens van Thiago naar buiten. "We hebben een gesprek met hem gehad en hij gaf aan dat hij klaar is voor iets nieuws. We hoopten hem nog te overtuigen voor een verlengd verblijf, maar tevergeefs."

"Dat wil nog niet zeggen dat we zomaar alle aanbiedingen gaan accepteren. Als er iemand aan de vraagprijs voldoet, dan willen we praten."

Bayern München doet momenteel nog volop mee voor Champions League-winst. In de halve finale staat Lyon te wachten. Maar Thiago zou niet gewacht hebben om zijn afscheid aan te kondigen in de kleedkamer. Volgens RMC Sport heeft Thiago al laten verstaan dat het zijn laatste wedstrijden zijn in een Bayern-shirt.

Liverpool zou naar verluidt zo'n 30 miljoen moeten neerleggen voor de 29-jarige middenvelder. Manchester City, PSG en Barcelona vissen achter het net.