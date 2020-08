Dit is ons tweede 'Team van de Week' in het nieuwe seizoen!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel openen we met Koffi. Hij had op speeldag 1 al indruk gemaakt en kreeg zo bij ons nu het voordeel. De goalie van Moeskroen maakte opnieuw een goede beurt en stopte zelfs twee strafschoppen, al werden die hernomen en was hij bij de derde poging dan toch kansloos.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier personen, en dan doen we onder meer Golubovic nog oneer aan door hem net niet te selecteren. Op links was Mykhaylychenko dé ontdekking van Anderlecht, inclusief een prachtige dribbel en doelpunt.

Ngawa stond als een huis achterin bij OH Leuven, terwijl Mata opnieuw indruk maakte - ook offensief. Rechtsback Dewaele deed bij Kortrijk wat hij ook al vaker deed voor Westerlo in 1B: de hele flank af en indruk maken.

Middenveld

Op het middenveld hadden we heel veel keuze. Spelers als Van Der Bruggen en Storm missen zo net de selectie, met Gholizadeh en Diatta op de flanken hebben we heel wat fluksheid gezet. Diatta scoorde bovendien ook twee keer.

Centraal konden we niet naast Holzhauser, die Beerschot naar 6 op 6 leidde. En Amallah wist op maandagavond in het halfuur dat hij centraal mocht plaatsnemen voor de ommekeer te zorgen tegen Waasland-Beveren met onder meer een doelpunt.

Aanval

Voorin kiezen we deze week voor Tissoudali en Mbenza. De eerste vond perfect de combinaties met uitblinker Holzhauser, de tweede wist twee belangrijke doelpunten te maken in de overwinning van Cercle Brugge.

Dat levert dan onderstaand elftal op: