STVV-kapitein met succes geopereerd

Zondag verloor STVV Steve De Ridder in het duel met Anderlecht. De club laat maandag weten dat de operatie van hun kapitein geslaagd is.

Steve De Ridder viel op het uur uit op het veld van Anderlecht. Hij belandde na een duel op zijn schouder en wandelde meteen naar de kant. Het was dan ook direct duidelijk dat het om een stevige blessure ging. Dat bleek correct te zijn want De RIdder had een schouderbeenbreuk. STVV moet het vermoedelijk zo'n 2 maanden zonder hun kapitein stellen