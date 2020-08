Vercauteren krijgt nog ontslagvergoeding, maar had er al tijdje genoeg van

"Frank Vercauteren gaat geen rol meer spelen bij Anderlecht." Met dat ene zinnetje liet CEO Karel Van Eetvelt weten dat het gedaan was. Vercauteren zelf speelde het spel echter slim en liet zich ontslaan, zodat hij nog een vergoeding kreeg.

Je zou voor minder. De laatste weken waren de spanningen te hoog opgelopen. De discussies met Vincent Kompany werden steeds zwaarder en Vercauteren voelde zich steeds meer op de achtergrond geduwd. Er was daarover gesproken, maar één dag na het gelijkspel tegen KV Mechelen kon Kompany zich alweer niet meer houden en coachte in de oefenmatch.

Er moest een keuze gemaakt worden en aangezien Kompany straks aandeelhouder wordt, kon het bestuur niet anders dan hem in de trainerszetel zetten. Vercauteren krijgt dus wel nog zijn ontslagvergoeding en in ruil zette hij zich nog naast Kompany maandag in de oefengalop. Om het allemaal vlotjes te laten verlopen.