Nog geen beslissing over Thorup, maar Gent heeft sinds gisteren wel weer een optie bij

Nog geen beslissing in de Ghelamco Arena: Jess Thorup leidde gisteren gewoon de trainingen. De Deen zijn stoel ligt na twee nederlagen wel bijna om, maar het bestuur wil eerst nog met hem praten. Al hebben ze sinds gisteren wel een nieuwe optie om hem te vervangen.

Het is geen geheim dat Ivan De Witte fan is van Frank Vercauteren en vroeger al aan hem dacht. Sinds zijn ontslag bij Anderlecht gisteren is hij dus weer een optie geworden. Al ligt Thorup nog niet buiten.

De Deen zou misschien nog respijt kunnen krijgen tot de match tegen Antwerp. Al is dat nog bijlange niet zeker. De Witte en Louwagie zien een horrorscenario in het vooruitzicht als er komend weekend van Antwerp verloren wordt. Een 0 op 9 is na de uitgesproken ambities een kaakslag.