Referee Department: "OHL had een penalty moeten krijgen tegen Genk"

Het protest van Marc Brys en co was terecht. Dat oordeelde het Referee Department. OH Leuven had tegen Genk een penalty moeten krijgen.

In de blessuretijd van Genk-OHL (1-1) haalde Joakim Maehle de doorgebroken Myny onderuit en raakte daarbij de bal niet. Het Referee Department oordeelde dat de VAR had moeten ingrijpen. “De scheidsrechter is goed geplaatst bij deze actie en laat verder spelen, maar het Referee Department verwacht een strafschop voor deze overtreding en een gele kaart. Omdat dit een clear and obvious error is, verwacht het Referee Department ook een VAR-interventie en een on field review."