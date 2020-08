Slecht nagedacht of de verkeerde ambities? Waarom er zoals elk seizoen snel coaches op het hakblok liggen in de Jupiler Pro League

Het seizoen is twee speeldagen ver en nu al liggen de eerste coaches al (zo goed als) op het kapblok. Wat gaat er toch steevast mis in de Jupiler Pro League dat het zover kan komen?

Toegegeven: misschien waren de namen Vercauteren en Thorup niet de eerste twee die in ons opkwamen bij de start van het seizoen als coaches die mogelijk het eerste zouden/zullen sneuvelen. Maar elk seizoen is het uitkijken naar wie het eerste slachtoffer wordt.

Want er is één zekerheid in België: coach ben je zelden lang. Enkel Francky Dury is al langer dan twee jaar actief bij zijn ploeg, Wouter Vrancken viert binnenkort zijn tweejarig jubileum bij KV Mechelen en de derde langst zittende coach is ... Jess Thorup (1 jaar, 10 maanden en 8 dagen). Ook Dury staat na een 0 op 6 overigens 'onder druk', maar bij Essevee is standvastigheid ook de voorbije jaren de beste manier gebleken om uit de 'crisis' te raken.

Levensduur

Maar goed: 22 maanden, dat is zowat de gemiddelde levensduur van een coach in België, al duurt het soms zelfs nog niet eens zolang. Bovendien is het ook gek dat er ondanks de lange voorbereiding door de coronacrisis toch alweer ploegen het geweer van schouder te lijken veranderen.

Bij de Buffalo's werden de verwachtingen erg hoog gelegd na de tweede plaats vorig seizoen. Enkel (meespelen om) de titel zou goed genoeg zijn. Maar: aanwinsten De Bruyn en Nurio raakten meteen geblesseerd, Jonathan David - vorig jaar dé belangrijkste speler in de competitie - vertrok.

Hij loste ook verdedigend erg veel op, wat nu voorlopig gemist wordt. Dorsch moet nog wennen, de rest van het middenveld loopt voorlopig nog wat verloren en plots lijkt zelfs de heilige ruit niet meer het meest ingenieuze systeem. Snel beslissen? Dat lijkt De Witte niet te willen doen. Maar: na de match in Antwerp is er nog een thuismatch tegen KV Mechelen en dan is er een interlandbreak - en dat zijn doorheen de jaren de 'beste momenten' gebleken om een coach te ontslaan.

Paleisrevolutie

Bij Anderlecht is er dan weer paleisrevolutie zoveel aan de gang: Vincent Kompany is net op tijd begonnen aan de zoektocht naar zijn diploma om T1 te kunnen worden en schuift zo Frankie Vercauteren aan de kant.

Of dat een goede zaak zal zijn? Dat zal nog moeten blijken, want het wordt toch opnieuw zoeken naar een nieuw systeem vermoedelijk onder Kompany. Het makkelijke programma helpt wel om erin te komen.