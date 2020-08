Sterk Beerschot, prima antwoord van Club Brugge en het gelijk van Vercauteren en Vanderhaeghe vs Antwerp, Gent en de VAR in quarantaine

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Beerschot

In de promotiefinale tegen OH Leuven was het een dag na de bekerfinale al duidelijk dat Beerschot duidelijk klaar was voor 1A, maar wat ze op de eerste twee speeldagen lieten zien doet alvast meer dan het beste vermoeden.

In eigen huis was er voor Zulte Waregem haast niks tegen te beginnen, met drijfveer Holzhauser als absolute uitblinker. Beerschot draait op enthousiasme - dat heb je wel vaker met kampioenen uit 1B - en staat met recht en reden helemaal bovenaan. Knap werk van Losada & co.

Het plan Vanderhaeghe

Wie ook knap werk leverde was Yves Vanderhaeghe. Met Kortrijk komen winnen in de Ghelamco Arena? Het is er niet velen gegeven, ook al is het zonder publiek misschien toch anders dan met uitzinnige Buffalo's.

Maar toch: VDH kwam met een plan naar Gent, zijn spelers voerden dat tot in de perfectie uit. Eric Ocansey als linkerflankverdediger? Een ontdekking. Gilles Dewaele als rechterflankverdediger? Voor kenners van 1B niet meer dan logisch. Maar het stond als een huis en de drie punten gingen mee naar West-Vlaanderen.

De reactie van Anderlecht & Club Brugge

Zowel Anderlecht als Club Brugge waren de voorbije week meermaals de revue gepasseerd in de negatieve commentaren. Paars-wit toonde dezelfde gebreken als vorig jaar, blauw-zwart heeft toch zo'n groot scoringsprobleem, ...

Beide teams antwoorden op het veld. Diatta scoorde twee keer, ook Badji opende zijn rekening voor Club Brugge dit seizoen. En bij Anderlecht kreeg Vercauteren zijn gelijk met linksachter Mykhaylychenko en Trebel. Hoe het nu verder zal moeten onder coach Kompany zal nog blijken ...

FLOP

Topploegen blijven versagen

Wie ook als herboren speelde was ene Pieter Gerkens bij Antwerp. Bij Anderlecht kon hij het nooit waarmaken, nu was zijn debuut veelbelovend. Al werd hij misschien wel te vroeg gewisseld, waardoor Antwerp nog hopeloos onderuitging op Jan Breydel tegen Cercle Brugge.

Ook AA Gent kon opnieuw niet winnen en staat met 0 op 6 helemaal onderaan. "We vinden geen oplossingen voorlopig", gaf coach Jess Thorup aan. Die ziet de bui van een nakend ontslag mogelijk al hangen, ex-Antwerpcoach Bölöni werd al genoemd als opvolger. Volgende week spelen beide ploegen tegen elkaar een erg belangrijke wedstrijd ...

Oostende & Zulte Waregem

Goed voetbal bij momenten van KV Oostende op speeldagen 1 en 2, maar het mist killers voorin en achterin. En als je bij elke tegenprik een doelpunt tegenkrijgt en zelf weinig weet te scoren, dan weet je dat je voor een moeilijk seizoen komt ... alweer.

Ook bij Zulte Waregem loopt het nog niet zoals het zou moeten. Ook daar alleraardigst voetbal bij momenten, maar ook veel zoeken en tasten en te snel tegengoals slikken op vermijdbare manieren. Het wordt nog

Wat baten VAR en bril ...

"De VAR zal nog in quarantaine geweest zijn misschien", kon Thibault Vlietinck van OH Leuven er nog een beetje om lachen. Maar niemand begrijpt waarom de VAR niet tussenkwam in Leuven - Genk na een duidelijke beuk van Maehle in de bezoekende zestien.

Zo is het 2 op 6 voor de Leuvenaars, die eigenlijk al wat meer hadden verdiend. We kunnen alleen maar hopen dat dit weer geen wekelijkse rubriek moet gaan worden ...