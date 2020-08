Heeft Kompany geleerd van realisme Vercauteren? "Jullie denken dat ik uitga van een utopie?"

Hoe gaan we Anderlecht zondag voor de dag zien komen? Wordt het weer het voetbal van begin vorig seizoen? Vincent Kompany predikt alvast een ander voetbal dan Frank Vercauteren.

Op de vraag of hij realisme geleerd had van Vercauteren, was Kompany duidelijk. "Jullie denken dus dat ik uitga van een utopie? Het voetbal dat ik wil brengen is volgens mij de beste weg richting successen op langere termijn. Ik ben geen dromer hoor. Ik werkte bij topteams met topcoaches die me leerden hoe je moet winnen.”

En wat met Adrien Trebel, die het zondag niet slecht deed? Kompany is nooit fan geweest, maar zegt wel dat hij de Fransman hetzelfde zal behandelen als iedereen. "Ik heb Adri gesteund voor de match tegen STVV. Het is onbelangrijk wie er speelt. Als je de beste bent op training mag iedereen spelen van mij."