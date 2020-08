Club Brugge kent regels voor belofteploeg: Dennis, Diatta, Badji... mogen geen 5x in basis staan in 1A

Komend weekend start de competitie in 1B. Woensdag zijn de regels bekendgemaakt voor de belofteploeg van Club Brugge (Club Brugge NXT).

Enkel spelers onder de 23 jaar mogen in actie komen voor de beloftenploeg in 1B. Maar dat is niet alles. Een speler die 5x aan de aftrap stond in 1A, mag niet meer opdraven in 1B. Zelfs niet als de speler geblesseerd is geweest en in 1B opnieuw matchritme wil opdoen voor hij naar de A-kern verhuist. Maar ook invallers worden niet gespaard. Als een speler onder de 23 15x45 minuten speelt, mag hij ook niet meer in 1B spelen.

Verder mag ook een speler niet het A-elftal spelen om de volgende dag in 1B te spelen. Speelt Club Brugge NXT voor Club Brugge en speelt een speler voor beide ploegen, mag de speler in kwestie het volgende weekend niet meedoen in 1A.

Die laatste regel is er ongetwijfeld gekomen om te vermijden dat Club Brugge van de eerste speeldagen profiteert om enkele spelers te laten dubbelen. De Jupiler Pro League is nog maar twee speeldagen ver. Zonder die extra regel zouden Charles De Ketelaere, Badji, Dennis, Okereke... gewoonweg mee kunnen doen met de A-ploeg en de belofteploeg tot het moment dat ze 5 basisplaatsen verzameld hebben.