Bölöni blij met weerzien De Decker en over match tegen Antwerp dit weekend: "Geen cadeau, maar wel al veel berichtjes gekregen van Antwerp-spelers"

Het dynamische duo herenigd: Laszlo Bölöni en Wim De Decker. Het voormalige trainerskoppel van Antwerp staat dit weekend direct oog in oog met... Antwerp. "Speciaal? Zeker!"

"Ik ben heel blij dat deze jongen naast mij zit", wees Bölöni naar De Decker bij zijn voorstelling. "Hij is exceptionele partner. Ik gebruik expres niet het woord assistent, want dat dekt de lading niet."

De twee staan zaterdag oog in oog met hun ex-club. "Geen cadeau", lacht Bölöni. "Die jongens zullen zich wel willen laten zien tegen hun ex-trainer. Maar ik moet ze ook bedanken. Ik heb al heel wat berichten gekregen van Antwerp-spelers om me te feliciteren."

Maar een probleem vindt hij het niet, al is de voorbereidingsperiode kort om zijn accenten al te kunnen leggen. "We werken in een professionele wereld. Ja, ik heb daar een mooie tijd gekend, maar dit hoort er gewoon bij. De ene week werk je bij de ene club, de andere bij een concurrent. Dat er hier gesproken is over de titel? Geef me nog wat meer tijd om mijn groep te doorgronden."