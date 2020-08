Nationale Veiligheidsraad laat deur op een kier voor meer dan 400 fans in het stadion vanaf 1 september

Veel meer duidelijkheid voor de Belgische voetbalsupporters is er nog niet na de Nationale Veiligheidsraad van donderdag. Hoop mag er wel zijn, want premier Sophie Wilmès liet de deur op een kier.

Zoals verwacht werd het aantal toegelaten toeschouwers bij outdoor publieksevenementen verdubbeld van 200 naar 400 mensen. De Pro League liet voor aanvang van de competitie al weten dat alle matchen in augustus achter gesloten deuren moesten worden afgewerkt, dus vanaf 1 september zouden er 400 toeschouwers zijn toegelaten.

Meer dan 400

In verhouding met de totale capaciteit van de stadions is dat aan de lage kant, maar er is hoop voor de Belgische voetbalfan. "Organisaties kunnen vanaf 1 september vragen om de regels aan te passen (voor een permanente infrastructuur, zoals een stadion, red.). Burgemeester en bevoegd minister moeten met die vraag akkoord gaan", aldus Wilmès.

Werk aan de winkel dus voor de clubs, die naar de burgemeester moeten stappen. Ook de Pro League zal daaraan mee werken, want er moet ook een streng protocol worden nageleefd bij eventuele uitzonderingen op 'de regel van 400'.