Eupen mikt hoog met Vazquez & co en wil nóg versterken: "Beste seizoen ooit spelen in België"

De transfers van de Panda's zijn er zeker niet naast dit seizoen, zoveel is duidelijk. Victor Vazquez was de voorlopig laatste in een erg lange en interessante rij van topnamen. De ambitie is dan ook duidelijk bij de Oostkantonners.

Jordi Condom beseft dat ze met Vazquez een topper in huis hebben gehaald: "Iedereen kent zijn kwaliteiten. We willen een stap vooruitzetten als club", aldus de technisch directeur van Eupen. Nog transfers? "We willen het beste seizoen uit de geschiedenis realiseren en nu al zoveel mogelijk punten pakken voor de groep compleet is." Er zullen dus nóg spelers aan inkomende zijde mogen worden genoteerd bij de Panda's. Ook Vazquez zelf ziet het zitten: "Ik heb nog een paar goede jaren in mij. Ik wil van Eupen een belangrijke club in België maken", aldus de gewezen middenvelder van Club Brugge.





