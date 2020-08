Geen eindeloze procedures meer... KBVB legt de consequenties vast voor een vroegtijdig stopgezette competitie

Wat de voorbije maanden gebeurd is om de afwikkeling van het seizoen 2019/20 in orde te krijgen is ongezien in het Belgisch voetbal. De procedures volgend elkaar in sneltempo op en pas een week voor de competitiestart viel alles in een definitieve plooi. Een keer en nooit meer denkt men bij de KBVB.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft nu een reglement opgesteld van wat de consequenties zijn als de competitie weer vroegtijdig wordt stopgezet. Het coronavirus is immers nog steeds actueel. Ten eerste wordt er gekeken naar het aantal gespeelde wedstrijden. Als elke ploeg 50% van haar wedstrijden in de reguliere competitie heeft afgewerkt of elke tegenstander minstens een keer heeft getroffen, dan kan er een definitieve eindstand worden opgemaakt. Regel van drie Promotie, degradatie en de toekenning van Europese tickets zal dan gebeuren op basis van het eindklassement. De regel van drie zal worden toegepast als niet alle ploegen even veel matchen hebben gespeeld. Als niet alle clubs 50% van hun matchen hebben gespeeld en de competitie wordt stopgezet, dan wordt het kampioenschap nietig verklaard. Geen degradanten dus en ook geen kampioen. De Europese tickets gaan naar de clubs die de voorbije vijf jaar het best hebben gepresteerd in ons land.