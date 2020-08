Van bijna rond naar muurvast: vier uitgaande transferdossiers van Anderlecht

Anderlecht heeft al enkele overbodige spelers richting de uitgang geloodst en er voorbij gekregen, terwijl sommige dossiers maar niet los komen. Kenny Saief, Mohammed Dauda, Luka Adzic en Ognjen Vranjes staan nog steeds op de paars-witte loonlijst.

Donderdag konden we u nog meedelen dat Kenny Saief op het punt staat om paars-wit te verlaten. Anderlecht krijgt hem niet verkocht, dus wordt hij opnieuw uitgeleend. Voor de laatste keer wellicht, want zijn contract verstrijkt medio 2021. Hij lijkt de eerstvolgende die paars-wit zal verlaten.

Daarnaast hoopt Anderlecht zaakjes te doen in Nederland. Luka Adzic is in beeld bij ADO Den Haag en hetzelfde geldt voor Mohammed Dauda. De Ghanees is na dit seizoen einde contract en Adzic heeft nog een verbintenis tot 2022.

Tot slot is er nog het dossier van Ognjen Vranjes. De interesse van AEK Athene is er wel, maar de voorbije drie weken lijken RSCA en de Grieken niet dichter naar elkaar gegroeid. AEK hoopt Vranjes gratis in te lijven, terwijl Anderlecht nog een transfersom wil.