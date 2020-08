"5 voor 12? 5 NA 12": Fans Zulte Waregem hebben duidelijke boodschap en 'to do-lijstje' voor spelers en bestuur

Zulte Waregem speelt zaterdagnamiddag zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen tegen Waasland-Beveren. En op die wedstrijd staat toch al wat druk na de 0 op 6. De supporters hebben alvast een duidelijke boodschap op enkele spandoeken.

De tribunes van het Regenboogstadion waren net als op speeldag 1 (lees er HIER nog eens meer over) versierd met een aantal spandoeken van de supporters.

Naast "History Together" waren er echter ook een aantal kritische bemerkingen te bespeuren. Zo hebben de fans van Essevee een 'to do-lijstje' gemaakt voor spelers en bestuur.

"Structurele hervorming", "Gerichte transfers", "Derby's winnen", "Breng ons DNA terug", "Meer grinta" en "5 voor 12? 5 na 12!" klonk het onder meer.

Aan het oefenveld was ook al een boodschap te zien: "6 op 6, nothing less." De doelstellingen voor de komende wedstrijden zijn dus kristalhelder ...