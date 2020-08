Afwezige Essevee-supporters komen met boodschappen voor Bossut, Deschacht, Pletincxk én ferme prik richting Pro League en Eleven Sports

Zulte Waregem neemt het tegen KRC Genk op zonder publiek. Maar: de fans van Essevee hadden voor hun eerste thuismatch wel het nodige voorbereidingswerk verricht. En dus kregen we héél veel boodschappen voor verschillende mensen.

Er was de boodschap voor Olivier Deschacht in zijn 500e wedstrijd (lees er HIER nog eens meer over), net als een boodschap voor nieuwbakken kapitein Ewoud Pletinckx.

Verder werd ook gedacht aan Sammy Bossut, die thuis zit met een hersenschudding en schedelbreuk na een blessure uit de oefenmatch tegen Gent. (Zie foto boven)

Met "You may not see us, but we're always here", lieten de supporters ook weten dat ze aan de hele ploeg denken ook al zijn ze er niet.

Last - but not least - was er ook een boodschap aan Eleven Sports, de voetbalbond en de Pro League. Zij besloten de negende wedstrijd in de JPL dit seizoen op maandagavond in te plannen en daar zijn de fans het niet mee eens.