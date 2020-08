Kums, Boeckx (met een prikje), Praet en andere ex-ploegmaats feliciteren Olivier Deschacht met 500e match, ook fans doen duit in het zakje: "Nog steeds 'Oli' op het vuur"

Wie geboren is in de 21e eeuw weet niet hoe een seizoen in de Belgische hoogste voetbalklasse zonder Olivier Deschacht er uitziet. De blonde verdediger debuteerde voor Anderlecht in 2001 en speelt straks zijn 500e wedstrijd in 1A. Wat een prestatie voor de inmiddels 39-jarige Deschacht!