Inkomend transfergeweld laat op zich wachten bij Antwerp, maar Haroun panikeert niet: "Luciano weet wat hij doet"

Na de gemiste seizoensstart van Antwerp is het duidelijk dat de club nog wel wat vers bloed kan gebruiken op enkele posities. Het is voorlopig relatief stil op de transfermarkt, maar dat is voor aanvoerder Faris Haroun geen reden tot paniek.

"Het bestuur van Antwerp heeft elk jaar al getoond dat ze een competitief team kunnen vormen. Waarom dan twijfelen", vroeg Faris Haroun zich af in Het Laatste Nieuws. En hij wees erop dat Hoedt, Gano, Benson, Defour en Mirallas vorig seizoen ook pas hebben getekend bij het naderen van de transferdeadline. Er gaan zeker nog goeie deals komen. Maar nu valt die deadline in het begin van oktober en niet meer in september. Het zal dit jaar toch iets sneller moeten gebeuren dan vlak voor de deadline. "Luciano toont toch elk jaar hoe het werkt? Hij weet wat hij doet. Er gaan zeker nog goeie deals komen. En natuurlijk zou het makkelijker zijn als iedereen er al was, maar zo werkt het niet." Door de blessure van Buta en het vertrek van Quirynen is er nood aan een rechtsachter. Leko wil ook nog een voetballende verdediger -Hoedt wordt genoemd- en de Kroaat wacht nog steeds op een nieuwe spits die complementair is met Mbokani of diens doublure kan zijn.





