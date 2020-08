'Kan Antwerp publiekslieveling verleiden om terug te keren? Geruchten klinken steeds luider'

Ruim een week geleden werd Wesley Hoedt gespot in het Bosuilstadion van Antwerp. Nu ja, gespot. Zijn partner Emma Heesters postte een filmpje op de sociale media vanuit de Bosuil, mét Hoedt.

En Hoedt was er niet om zijn kastje leeg te maken, want dat had hij daarvoor al gedaan. Ook toen hoopten de fans meteen dat Hoedt zou terugkeren, maar nu mogen ze iets meer hoop koesteren.

Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat Southampton het gewenste bedrag niet kan krijgen voor de centrale verdediger en de prijs moet laten zakken. Bovendien heeft Ivan Leko nood aan een centrale verdediger die goed kan uitvoetballen. Junior Pius is niet altijd even secuur in het uitverdedigen...

Rugnummer 22

En dat de fans hem graag zien komen is een understatement. Op de fanfora circuleert een foto van Brunly Nsimba. De jongeling startte aan het seizoen met het rugnummer 22 en plots droeg hij het nummer 57 op training. Om plaats te maken voor Hoedt? De Nederlander zit momenteel nog wel in Engeland...