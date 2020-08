Dorian Dessoleil scoort alweer met het hoofd: "Verbaasd, maar des te beter voor mij"

Een centrale verdediger die regelmatig zijn doelpuntje meepikt, het is een zaligheid voor een coach. Dessoleil is zo iemand. De robuuste verdediger geeft nauwelijks iets weg en is regelmatig goed voor een doelpunt. Ook tegen OHL trof hij al snel raak met een stevige kopslag.

Het is intussen al het zesde seizoen op rij dat Dorian Dessoleil scoort in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen moest de aanvoerder wachten tot speeldag 27 om tegen Standard zijn eerste doelpunt van het seizoen te scoren. Dit jaar was het veel sneller raak voor de aanvoerder van de Carolo's. Logisch dat hij na de zege en zijn doelpunt glimlachend de perszaal van OHL betrad, nota bene op ijzeren studs. "Tja, scoren geeft mezelf en de ploeg vertrouwen. En dat is zeker het geval als het zo vroeg in de wedstrijd gebeurt", lacht Dessoleil. "Schitterend doelpunt" "Het was een schitterend doelpunt: een perfecte corner van Morioka en een knappe kopbal van Dessoleil", aldus Karim Belhocine. Dessoleil zelf vond zijn doelpunt dan weer minder speciaal. "Ik was verbaasd dat ik aan de eerste paal zo vrij kwam te staan. Maar des te beter: dat doelpunt werkte bevrijdend voor mezelf en het team."