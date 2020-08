Een overwinning 'op karakter' voor Charleroi: "Helemaal niet gemakkelijk, maar we hebben volgehouden"

Na het eerste kwartier leek het een eenvoudige zege te zullen worden voor de Carolo's tegen OHL, maar niets is minder waar. Dit was te wijten aan een enorm zwakke periode van de Zebra's in de eerste helft en de meer dan terechte rode kaart in de tweede.

Zo werd het zaterdag een match met twee gezichten op de puike grasmat aan Den Dreef. Iets wat Dorian Dessoleil na de match ook toegaf. "We begonnen heel goed, we konden zelfs al snel op 0-2 komen, maar lieten dat na. Daardoor hebben we OHL geholpen om terug in de match te komen", analyseert de kapitein van Charleroi.

De organisatie, die voor de rest van de partij als een huis stond, was in het tweede gedeelte van de eerste helft nergens. OHL lukte de gelijkmaker, maar panikeren deed Charleroi niet. Integendeel. "We hebben na de pauze weer de juiste mentaliteit getoond, dezelfde die we al het hele seizoen aan de dag leggen", aldus Dessoleil, die zijn eerste doelpunt van het seizoen binnenkopte.

"Terechte rode kaart"

En die mentaliteit was nodig, zeker met tien tegen elf. Met twee linies van vier en Rezaei als diepste man was er geen doorkomen aan voor een moegestreden OHL. "Mamadou (Fall, nvdr.) is geen agressieve speler, maar over die rode kaart moeten we eerlijk zijn: die was gewoon terecht. En met zijn tienen hebben we het op onze manier gedaan. Met het mes tussen de tanden en op karakter zijn we er in geslaagd de voorsprong te behouden en zelfs uit te diepen", besluit Dessoleil.