Onmondig Gent zette dominantie niet om in kansen: "Nog geen antwoord gevonden op het vertrek van David"

De vervelende nul is nog steeds niet van de tabellen bij KAA Gent. Jess Thorup kreeg de rekening gepresenteerd na twee nederlagen en ook Laszlo Bölöni kon de Buffalo's niet naar een eerste zege loodsen. Ondanks veldoverwicht in de tweede helft stichtten de bezoekers niet al te veel gevaar.

Laszlo Bölöni zag na de rust een dominant Gent. "We misten iets waardoor we die dominantie konden omzetten in scoringskansen. Qua offensieve présence was het nog iets te weinig", aldus de kersverse Gent-trainer.

Yaremchuk, Kleindienst en later ook invallers Depoitre en Niangbo werden niet in stelling gebracht en forceerden zelf ook te weinig. Vorig seizoen werd er nochtans gescoord aan de lopende band, maar toen liep er ook ene Jonathan David rond bij de Oost-Vlamingen. Zijn 18 goals en 8 assists van het seizoen worden duidelijk gemist.

Dat gevoel heeft ook Sven Kums. "Er werd al snel naar de afwezigheid van David gewezen en ergens is het ook wel zo. Ik heb geen idee waarom we nu zo moeilijk scoren, maar we hebben nog geen antwoord gevonden op het vertrek van Jo (Jonathan David, red.). We creëren weinig kansen en als die er komen, dan zijn we niet aanwezig of zijn we niet scherp genoeg. Dit moet veel beter", besloot hij.