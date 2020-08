Beerschot, Charleroi, Essevee, 1 écht leuke match en vele brolwedstrijden met een alweer gebrekkige VAR

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Beerschot & Charleroi bevestigen al het goede

Wie op voorhand had weten te voorspellen dat Beerschot en Charleroi na drie speeldagen beiden op kop zouden staan met 9 op 9? Die zou nu wel eens een rijk man kunnen zijn. Beiden spelen op hun manier voetbal en het plannetje werkt.

Zowel Losada als Belhocine hebben iets neergezet bij hun respectieve clubs en doen dat met veel brio en overgave. Er loopt technisch vernuft rond, snelheid in de omschakeling, goede verdedigers en dito afwerkers. En nee, het is echt niet 'lelijk' om naar te kijken.

De enige echt leuke match?

Veel was er dit weekend eigenlijk niet te zien op de Belgische voetbalvelden. KV Mechelen - Cercle Brugge was een welgekomen tussenmaatje, met twee ploegen die er vol voor gingen en er een leuke match van maakten.

KV Mechelen speelde opnieuw leuk en dominant voetbal, Cercle Brugge haalde opnieuw een achterstand op. Beide teams draaien voorlopig mee en gunnen hun fans op televisie toch nog iets om van te watertanden.

De reactie van Zulte Waregem

Na de 0 op 6 was het voor de troepen van Francky Dury al 5 na 12 - toch volgens een spandoek van de fans, lees het HIER nog eens na.

Het antwoord van Essevee mocht er meer dan wezen, met een knappe collectieve prestatie tegen Waasland-Beveren. Al was de zwakte van de Wase Leeuwen ook wel enorm, toch was de prestatie volwassen en hoopgevend voor wat komt: een uitmatch in Moeskroen.

FLOP

Topploegen blijven versagen

Club Brugge verloor van Beerschot, Standard en Genk speelden tegen elkaar gelijk na een sof van een match en Anderlecht raakte niet voorbij Moeskroen, na alweer een doelpunt in het slot van de wedstrijd.

Enkel Antwerp won als lid van de 'G6', maar dan wel van AA Gent. Neen, de topploegen zijn eigenlijk nog niet helemaal onder stoom gekomen. De Buffalo's zijn er met 0 op 9 het ergst aan toe, ze lapten ook al hun coach buiten. Zijn de ambities te strak gespannen? Lees er HIER nog eens meer over.

Geen hol te zien

Het was overigens niet enkel in pakweg Standard tegen Genk slecht, ook de vrijdagavondmatch van Kortrijk tegen Eupen of de maandagavondmatch tussen STVV en Oostende waren kwellingen.

De supporters moeten al kijken vanop televisie en dan nog worden ze niet verwend door hun spelers. Of is het net omdat de fans er niet bij zijn ... ?

Wat baten VAR en bril ...

"De VAR zal nog in quarantaine geweest zijn misschien", kon Thibault Vlietinck van OH Leuven er vorige week nog een beetje om lachen. We konden toch alleen maar hopen dat dit weer geen wekelijkse rubriek moet gaan worden ...

Wel ... Pech gehad. De fout van Adrien Trebel had altijd een rode kaart moeten zijn, natrappen van Diatta werd niet gezien en in Mechelen - Cercle Brugge was er heel wat te doen over een afgekeurd doelpunt. Mag het iets beter zijn?