STVV-coach moest noodgedwongen bijsturen: "Ik vond hem onze beste aanvaller, maar ik moest iemand opofferen"

Na de rode kaart van Teixeira moest Kevin Muscat noodgedwongen ingrijpen. Lee, die een sterke eerste helft spelen, bleef in de rust in de kleedkamer. Tot spijt van enkele Aziatische journalisten in de tribunes van Stayen.

Het is een speciale, Lee Seung Woo. Een snelle, behendige flankaanvaller die 'iets' heeft. Toch zorgt hij bij tegenstander voor irritatie omwille van zijn veelvuldig theatraal geduik. Hoe dan ook was hij bezig aan een goede partij, tot hij aan de rust werd gewisseld. Een Aziatische journalist wilde hieromtrent toch wat verduidelijking van de T1 van STVV. "Ik vond hem eerlijk gezegd onze gevaarlijkste aanvaller in de eerste helft. Veel snelheid en diepgang! Maar door de rode kaart van Teixeira hadden we gewoon een extra verdediger nodig", aldus Muscat. "We kozen ervoor om Lee eruit te halen en met Suzuki en Colidio voorin te gaan spelen. Waarom Lee? Ten eerste omdat hij al een gele kaart had. Ten tweede omdat hij nog geen negentig minuten heeft volgemaakt. We waren bang dat hij het niet heel de wedstrijd zou kunnen uitzingen."