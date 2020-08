Voormalige sterkhouder van Club Brugge geeft Clement raad: "Laat hen eens twee uur afwerken met Horvath in doel"

Philippe Clement is op zoek naar oplossingen. Vooral in het aanvallende compartiment loopt het héél stroef bij blauw-zwart. Marc Degryse komt met enkele oplossingen op de proppen.

De aanvallers van Club Brugge doen niet waarvoor ze gehaald zijn. Daarbovenop komt nog eens dat Ruud Vormer en Hans Vanaken uit vorm zijn. Vorig seizoen waren het uitgerekend de twee middenvelders die blauw-zwart met doelpunten en assists over de streep trokken.

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe hebben nochtans niet naar een eurootje meer of minder gekeken. David Okereke kostte acht miljoen euro, terwijl de landskampioen zes miljoen euro op tafel gooide voor Michael Krmencik.

“Die jongens moeten toch iets kunnen”, trapt Marc Degryse een open deur in in Het Laatste Nieuws. “Het is me een raadsel waarom die twee jongens niet tot volle ontplooiing komen. Bizar. Krmencik staat zo scherp als een mes. Alleen dat doelpuntje ontbreekt.”

Philippe Clement moet eens vijf matchen lang het volle vertrouwen geven aan twee dezelfde spitsen

De voormalige Gouden Schoen hoopt dat Clement zijn aanvallers meer minuten zal geven. “Hij moet eens vijf matchen lang het volle vertrouwen geven aan twee dezelfde spitsen. En aan Simon Mignolet vragen om op training enkele ballen door te laten. Of je laat ze een uur of twee afwerken met Ethan Horvath in doel.”