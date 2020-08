Amerikaanse spits Waasland-Beveren voelt zich veiliger in Europa: "Hier loopt niet iedereen met een vuurwapen rond"

De nieuwe spits van Waasland-Beveren, Joe Efford, heeft wel al het een en ander meegemaakt in zijn leven. Hij is blij dat hij in Europa zit, want hier voelt hij zich veiliger.

De 23-jarige Efford groeide op in de rustige staat Georgia. Maar dat veranderde in de loop der jaren. "Ik heb de beveiliging van mijn middelbare school enorm zien veranderen. Vandaag raak je er niet meer in: alle deuren op slot, overal camera’s en bij de ene ingang die open is, staat de hele dag een agent. Je krijgt ook oefeningen. Dan gaat het alarm af en leer je hoe je je moet gedragen als iemand in het gebouw wordt gesignaleerd die er niet hoort te zijn. Toen ik veertien, vijftien was leerde ik al om daarmee om te gaan", zegt hij in S/V Magazine.

De wapenwet in Amerika is voor hem een bijzonder slechte zaak. "Die makkelijke toegang tot vuurwapens, ik voel me daar niet goed bij. Als iemand je huis betreedt en je voelt je bedreigd, mag je die persoon neerschieten. Een probleem kan op die manier zeer snel uitgroeien tot een dodelijke situatie. Daarom voel ik me in Europa veiliger. Hier loopt niet iedereen met een wapen op zak."