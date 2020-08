"Na de break Charleroi en Club Brugge, dus liefst nu winnen om in de buik van het klassement te staan"

Zulte Waregem begon met een 0 op 6 aan het seizoen en het was plots al 5 na 12 voor de supporters. Tegen Waasland-Beveren werd de rug gerecht. "Nu moeten we bevestigen tegen Moeskroen", is het devies.

"Nu is het tijd om te gaan bevestigen. Na de interlandbreak krijgen we Charleroi en Club Brugge voor de kiezen, dus zouden we beter 6 op 12 hebben ervoor."

"En dus gaan we er alles aan doen om de zege een vervolg te geven, zodat we in buik van het klassement staan na vier wedstrijden."

Wil natuurlijk graag mijn positie vasthouden

De jonge Jannes Van Hecke mocht na maanden nog eens in de basis beginnen. "Ik wil graag mijn positie houden en wil er natuurlijk graag in blijven staan", aldus de youngster.

"Het is ook op Moeskroen van moeten, dan staan we er ook een beetje bij in de middenmoot met 6 op 12. Het is belangrijk voor iedereen, ook voor de supporters."