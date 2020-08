Bolat niet mee naar Champions League vanwege oude zonden

Donderdag kondigde AA Gent de transfer aan van doelman Sinan Bolat. Maar Bölöni zal de eerste wedstrijden in de Champions League-voorronde geen beroep kunnen doen op zijn nieuwe doelman.

Want Sinan Bolat draagt nog een schorsing mee van vorig jaar. In de ondertussen beruchte wedstrijd in de Europa League-voorronde Antwerp-AZ, kreeg Bolat immers een rode kaart. Niet tijdens de wedstrijd zoals Lamkel Ze en Dieumerci Mbokani, maar wel erna.

En die rode kaart leverde hem drie speeldagen schorsing op in Europese competities waardoor Gent minstens drie speeldagen geen beroep kan doen op de nieuwe doelman.

Bolat speelde in het verleden bij Galatasaray en Standard mee in de Champions League. Vooral de campagne met Standard was onvergetelijk aangezien de doelman in de laatste minuut een doelpunt scoorde tegen... AZ