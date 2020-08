Antwerp-fans knappen af op gedeeltelijke terugkeer naar stadion: "Wij komen slechts terug met z'n allen"

Weldra worden er terug voetbalfans toegelaten in het stadion, zij het wel onder erg strenge voorwaarden. De profclubs zijn volop bezig aan hun plannen. GVA vroeg bij de Antwerpse profclubs rond hoe zij het zullen aanpakken.

Het bestuur van Antwerp hoopt volgende week met een duidelijk plan naar buiten te komen. 'Collectief 86', het overkoepelend orgaan van de harde kernleden van Antwerp, liet op social media al weten dat zij een gedeeltelijke terugkeer niet zien zitten. "Wij komen slechts terug met z'n allen", klinkt het. "We zullen geduld oefenen omdat het niet anders kan. De totaalbeleving mag niet verloren gaan."

Bij Beerschot zal men met een beurtrol gaan werken. "Sowieso laten we exclusief abonnees toe", vertelt persverantwoordelijke Sven Van den Abbeele in GVA. "Er komt geen voorrang voor vips." Beerschot verkocht meer dan 7000 abonnementen. "We werken aan een verdeelsleutel die iedere supporter evenveel kans geeft." Beeschot mikt op 2000 toeschouwers, KV Mechelen zelfs op 4000.

Lierse Kempenzonen hoopt zijn 3000 abonnees toe te kunnen laten, net als de sponsors. Dat vertelt CEO Yorik Torreele. Lierse K. zit hierover volgende week samen met de burgemeester.

Westerlo werkt aan een protocol om 1600 à 2000 toeschouwers te kunnen ontvangen. Het dossier moet volgende week nog wel goedgekeurd worden.