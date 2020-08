De Condé over wat Genk nog zoekt en... "Hebben hun woord dat ze zullen blijven"

KRC Genk heeft dit seizoen nog niet verloren, maar wel al twee keer gelijkgespeeld. het grote euvel is dat ze aan te weinig kansen komen. Daarom wil sportief directeur Dimitri De Condé nog ingrijpen op de transfermarkt.

De Condé heeft de eerste wedstrijden duchtig geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat er nog iets frivools bij mag. “We moeten erover waken dat we niet louter een fysieke ploeg worden. Dat zie je in België bij veel ploegen steeds meer gebeuren. Er mag dus zeker een vleugje genialiteit, creativiteit en fantasie bijkomen. Daar zijn we ook nog naar op zoek. Dat is het laatste puzzelstukje voor deze kern. Vergeet ook niet dat de geblesseerde Heynen en Thorstvedt dat wel hebben", klinkt het bij Sporza.

Maar er zullen ook geen kaderspelers meer vertrekken. "Het belangrijkste is misschien wel dat verdedigers John Lucumi en Joakim Maehle hun woord hebben gegeven hebben om nog een jaar te blijven. Deze jongens worden overal druk gesolliciteerd, maar we hebben met hen duidelijke afspraken gemaakt.”