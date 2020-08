Leko over de rode kaart en de verrassende keuze om Refaelov naar de kant te halen

Antwerp speelde eigenlijk niet zo'n slechte match. De eerste 20 minuten waren ze de beste ploeg op het veld en na de rode kaart bleven ze veldoverwicht creëren. Ivan Leko moest wel al vroeg ingrijpen en dat had zijn effect op heel de match.

Die rode kaart voor Birger Verstraete fnuikte natuurlijk de kansen van Antwerp. "Voor mij was het 'bad luck'", zei Leko achteraf. "Birger wil de bal spelen en was een beetje te laten. Maar je kan je voeten niet stoppen natuurlijk. Hij had niet de intentie om zo te tackelen."

Leko greep in en haalde verrassend Refaelov - die goed in de match zat - naar de kant om Hongla te kunnen inbrengen. "Rafa was heel goed, maar het was een fysieke en tactische beslissing", aldus de Kroaat. "Ik wou drie middenvelder hebben en kon zo Didier (Lamkel Ze) in steun van Mbokani laten spelen."

Die rol had Refaelov echter ook wel kunnen invullen. "Rafa en Didier zijn twee heel verschillende profielen. Met Didier kan je op balbezit én op de counter spelen. Trouwens, Rafa begreep het wel. Martin (Hongla) is ook goed ingekomen."