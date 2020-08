Opvallende aanwezige: Adrien Trebel woont Charleroi - Antwerp bij aan de zijde van Mogi Bayat

Zondag was er een opvallende aanwezige in de tribune tijdens de confrontatie tussen Charleroi en Antwerp: Anderlecht-speler Adrien Trebel.

Adrien Trebel is opnieuw van waarde voor RSC Anderlecht. De Franse middenvelder heeft een lange weg door de woestijn achter de rug, zeker sinds hij publiekelijk zijn steun uitsprak voor zijn makelaar Mogi Bayat, een veelbesproken figuur in het 'footgate' schandaal. Maar nu stroomt er weer water onder de brug: Anderlecht en Bayat werken bij gelegenheden weer samen en Trebel is titularis bij RSCA.

Zondag zaten speler en makelaar samen op de tribune van Mambourg bij de delegatie van Charleroi, die door de coronamaatregelen maar 25 personen mag afvaardigen. Bayats broer, bondsvoorzitter Mehdi, is de grote man bij Charleroi. Trebel zag zondag twee toekomstige tegenstanders van Anderlecht aan het werk. De match eindigde overigens op 2-0 voor de Carolo's.