Top&Flop Chalala met het spel van OHL, Club staat op vs Wase Welpjes, het Genkse middenveld en de Gentse vraagstelling

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club Brugge staat op Hans Vanaken had de voorbije weken heel wat kritiek over zich heen gekregen, maar in de topper in de Genkse Luminus Arena stond hij op, samen met onder meer Emmanuel Dennis. De eerste helft was van het beste dat we van blauw-zwart al zagen dit seizoen. Bovendien hebben ze met de jonge Badji dan toch een spits in huis die ondertussen al aan twee goals zit én met vertrouwen staat te spelen. Hoopvol richting de septembermaand. Charleroi blijft knallen 12 op 12, de enige leider en al drie clean sheets in de statistiekenboeken bijgeschreven: het gaat goed met Charleroi, en dat ondanks een vrij stevig programma bij het seizoensbegin. Morioka en Gholizadeh flitsen, de spitsen scoren en de verdediging staat collectief stevig. Dorian Dessoleil is misschien al een stuk in de twintig, maar na de blessure van Cobbaut zou hij zomaar een vervanger bij de Rode Duivels kunnen worden. Het spel van OHL "Veioeët ên, lot aale toch ni kinne." Het liedje van OH Leuven van een vijftal jaar geleden, met een cameo voor Louis Tobback, zal ons altijd blijven heugen. En op speeldag 4 leidde het goede spel voor een eerste driepunter voor OHL. De voorbije speeldagen was er al goed voetbal en dominantie op tijd en stond, nu doet ook de tweede promovendus met een eerste driepunter goed mee in de buik van het klassement.

FLOP

Het lange seizoen van Waasland-Beveren

De overwinning op de openingsspeeldag bij Kortrijk deed het beste vermoeden, maar na vier speeldagen begint stilaan duidelijk te worden dat Waasland-Beveren wel degelijk kwalitatief een probleem heeft en dat er versterking zal bij moeten om dit seizoen in 1A te kunnen blijven.

Ook coach Nicky Hayen zag het met lede ogen aan. Hij toonde zich de voorbije weken een eerlijke coach en zei waar het op stond. Het bestuur zal versterking moeten gaan zoeken, de tijd dringt - brengt een overname soelaas?

Geen schoonheidsprijs

De nieuwe televisierechten hebben ervoor gezorgd dat voetbalfans alle wedstrijden apart kunnen bekijken - of toch zo goed als.

En dus kan je met de volle focus kijken naar wedstrijden Moeskroen - Zulte Waregem, Cercle Brugge - KV Kortrijk of Eupen - STVV. Daar viel dit weekend geen schoonheidsprijs te rapen, zoveel is duidelijk.

Genk & Gent

Genk verloor nu ook kansloos in eigen huis van Club Brugge. "Kouassi dient nergens voor", aldus onze reporter ter plaatse. Hun voetbal op het middenveld verzandde meer dan de Sahel.

Gent van zijn kant won wél. Hoerastemming dus in de Ghelamco Arena? Allerminst, want het is duidelijk dat de spelers niet blij zijn met de beslissingen die boven hun hoofd zijn genomen wat de aanstelling van de nieuwe coach betreft. (lees het HIER nog eens na!)