KV Mechelen legt erg bijzondere statistiek voor: "Waarom zou ik het anders doen?"

De opstelling van KV Mechelen kon je de voorbije weken al blindelings invullen, want voor de vierde keer op rij koos Wouter Vrancken voor dezelfde basiself.

KV Mechelen is het seizoen begonnen met 4 op 12. Puur qua cijfers is dat eerder ontgoochelend, maar er had veel meer ingezeten. "Waarom zouden we wisselen?", vroeg Wouter Vrancken zich luidop af na de nederlaag in Gent.

"Dit was onze minste match van de vier, dat klopt. Het ontbrak ons aan efficiëntie in de eigen rechthoek en de andere rechthoek. We verliezen door een dom tegendoelpunt, een opeenstapeling van individuele fouten", gaf de coach aan.

Waarom zou ik sleutelen aan de basiself?

"Maar de voorbije weken hadden we meer punten kunnen hebben. Wisselen in de basiself? Waarom zou ik dat moeten doen? Ik had geen reden. Enkel de efficiëntie ontbrak, maar dat zit meer tussen de oren dan in de voeten."

"Qua balbezit stonden we bij de top van de Jupiler Pro League na drie wedstrijden, niemand had meer kansen dan ons in die drie matchen - het verschil met de tweede was vrij groot volgens de data. We scoorden vijf keer en nog waren er vragen over de efficiëntie, dat zegt toch iets?"