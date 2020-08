Buffalo's leven op tikkende tijdbom: "Als dát het gevoel is dat bij de spelers leeft..."

Er ligt een tijdbom te tikken in de Ghelamco Arena. Na de overwinning van KAA Gent tegen KV Mechelen vond Roman Yaremchuck het nodig om de tactische keuzes van Laszlo Bölöni in vraag te stellen. Marc Degryse geeft Ivan De Witte en Michel Louwagie de raad om de situatie zo snel mogelijk te ontmijnen.

We horen te spelen als een topploeg, maar voetballen eigenlijk als een tweedeklasser

Yaremchuk moet misschien op zoek gaan naar een nieuwe club als hij niet tevreden is

En 't was prijs. Laszlo Bölöni laat zo'n dingen namelijk niet over zich heen gaan. In zijn eerste weken bij Antwerp FC vloog Joeri Dequevy om eenzelfde reden naar de B-kern. En uiteindelijk naar de uitgang.

"De voorzitter zal het allemaal niet graag horen", trapt Marc Degryse een open deur in in Het Laatste Nieuws. "Ze moeten dringend rond de tafel gaan zitten als dit gevoel bij de spelers leeft. De Champions League komt er namelijk héél snel aan."