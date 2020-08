Vranjes weer punt van discussie bij Anderlecht, zelfs terwijl hij op een strand ligt

Terwijl Anderlecht met grote moeite een punt pakte tegen KV Oostende en één van zijn weinige verdedigers die nog in de A-kern zitten, zag uitvallen, lag Ognjen Vranjes op een Grieks strand. De verdediger wil er alles aan doen om weer voor AEK Athene te spelen.

Anderlecht heeft niet veel opties meer in de defensie. Kana een rij achteruit trekken of Killian Sardella laten staan? Antonio Milic en Hannes Delcroix trainen ook nog mee, maar Milic haalde nog geen enkele keer de wedstrijdselectie en Delcroix viel ook af nadat er genoeg personeel beschikbaar was.

Probleem tussen Anderlecht en AEK

De meest ervaren pion, met ook de verdedigende kwaliteiten om de boel gesloten te houden, zit momenteel in Griekenland. Ognjen Vranjes deelde op zijn Instagram leuke beelden met zijn vrienden, maar er zat ook een achterliggende reden bij. 'Only AEK', liet hij weten in de comments.

Vranjes wil terug naar zijn geliefde club, waar hij vorig seizoen ook aangeleend werd. Maar de relatie tussen de beide clubbesturen is wel niet meer optimaal. AEK hoopte Vranjes te houden voor de resterende matchen in de Griekse competitie en rekende daarbij op de goodwill van Anderlecht om hem een maand langer te laten blijven, maar daar wilden ze bij paars-wit niks van weten.

Anderlecht wil nog geld

AEK stuurde zelfs een brief om hun ontgoocheling over de houding van Anderlecht uit te drukken. Ook nu wil AEK - ondanks dat ze hun verdediging al versterkt hebben - Vranjes wel terug hebben. De Italiaanse coach, Massimo Carrera, is grote fan van de Bosniër, ondanks zijn wispelturig karakter.

Maar AEK is deze keer niet van plan om een hoge sommen te betalen om hem te huren of te kopen. De sportieve leiding heeft genoeg centrale verdedigers binnengehaald en zou Vranjes als een bonus zien. Vranjes laat echter weten enkel naar AEK terug te willen, terwijl Anderlecht nog iets van de 3,2 miljoen die ze voor hem betaalden wil recupereren. Terwijl hij nog een contract voor twee seizoenen heeft... Zelfs als hij niet speelt, houdt Vranjes de mensen op Neerpede dus bezig.